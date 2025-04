Baltie stārķi atgriežas: sākas piektā sezona tiešraidei no ligzdas Tukuma novadā

kadrs no video

Foto: kadrs no video

No 1. aprīļa ir sākusies aktīvā balto stārķu ligzdošanas sezona, un putnu draugu acis atkal ir pievērstas tiešraidei no balto stārķu ligzdas elektrolīnijas balstā Tukuma novadā. Šī būs jau piektā tiešraides sezona, ko turpina nodrošināt Latvijas Dabas fonds (LDF) sadarbībā ar elektrotīkla uzturētāju un attīstītāju AS "Sadales tīkls".