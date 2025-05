Lietuvas Interneta mediju asociācija uzvar ES tiesā lietā par sabiedriskā medija finansējumu

Sūdzībā asociācija uzsvēra, ka Lietuva fundamentāli grozījusi LRT finansēšanas modeli. Ja iepriekš sabiedriskā raidorganizācija tika finansēta no valsts līdzekļiem un ieņēmumiem no reklāmas, tad no 2015.gada tā tiek uzturēta tikai no valsts līdzekļiem, turklāt šis finansējums ir būtiski palielinājies. 2020.gadā valsts veica papildu grozījumus sabiedriskās raidorganizācijas finansēšanas modelī, paaugstinot finansējuma slieksni no 29 miljoniem eiro līdz 41 miljonam eiro gadā.