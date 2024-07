Baidens reaģē uz Demokrātu partijas biedru aicinājumiem pārtraukt pārvēlēšanas kampaņu

Starp demokrātu ieteiktajiem alternatīvajiem kandidātiem partijas nominācijai uz prezidenta amatu ir ASV viceprezidente Kamala Herisa, kura saskaņā ar nesen veikto telekanāla CNN aptauju no Trampa atpaliek tikai par diviem procentpunktiem, un Kalifornijas gubernators Gevins Ņūsoms, kurš atpaliek no Trampa par pieciem procentpunktiem. Baidens pašlaik aptaujās atpaliek no Trampa par aptuveni par sešiem procentpunktiem.