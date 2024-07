Joši Širatori bija japāņu ieslodzītais, kurš no stingrākā režīma cietumiem spēja izbēgt četras reizes pēc kārtas. Viņu nespēja apturēt nedz važas, nedz restes, nedz augsti griesti un gludas sienas – Joši bija kā burvju mākslinieks, kas apveltīts ar dzelžainu apņēmību un iztēli. Kā gan citādi, ja reiz viņš no cietuma kameras izmuka, izmantodams zupu?

Klīstot pa Abaširi cietuma muzeju Hokaido, Japānā, virs galvas kādā brīdī pēkšņi ieraudzīsi dabiska izmēra cilvēka manekenu. Tas ir vīrs vienā apakšveļā, pieķēries pie griestu sijām, lūkojot izbēgt no ieslodzījuma. Šajā tēlā atainots Joši Širatori – cietumnieks, kuru nespēja savaldīt neviena cietuma kamera. No 1936. līdz 1947. gadam par Japānas Hariju Hudini iesauktais Širatori izbēga no četrām dažādām cietumu kamerām.