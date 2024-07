LMT un LVR Flote aizvadīja veiksmīgu 5G tehnoloģiju demonstrāciju Rīgas ostā

Demonstrācijā uz VARMA klāja varēja reāllaikā vērot 5G multi-hop principu darbībā, kas nodrošināja komunikāciju starp LVR Flote peldlīdzekļiem – ledlauzi VARMA, hidrogrāfijas mērījumu dronu OTTER, loču kuģi DORE un LMT 5G gaisa dronu. Loču kuģim attālinoties, viesi uz monitoriem varēja vērot sakaru darbības rādījumus, kā arī aplūkot 5G iekārtas uz ledlauža VARMA. Vienlaikus kuģu komunikācijai hidrogrāfijas mērījumu drons OTTER pārraidīja gultnes mērījumus un videopārraidi notiekošajam uz ūdens, savukārt LMT 5G gaisa drons veica videopārraidi nodrošinot redzamību arī kuģim attālinoties no redzamības zonas. Demonstrācijas laikā LMT tehnoloģijas spēja nodrošināt nevainojamu 5G mobilo datu pārraidi, kas ļauj vienlaikus notikt datu apmaiņai starp kuģiem un droniem uz ūdens un gaisā. Šis ir turpinājums pirmajai veiksmīgajiem testiem 2023. gada novembrī, kad 5G savienojums ar kuģi tika izveidots, izmantojot sauszemes 5G tīklu, un 5G tīkla savienojamība tika veiksmīgi nodrošināta no kuģa līdz galalietotājam.

“Jūra ir izaicinājums kvalitatīvu, ātru sakaru nodrošināšanai, ko iespējams risināt ar 5G tehnoloģijām jūrai. Viss darbs, ko LMT līdz šim ir veicis, testējot un izmēģinot jūras 5G tehnoloģijas, ir izaudzis līdz šim risinājumam, kuram pagaidām nav līdzīga ne mūsu reģionā, ne plašākā globālā kontekstā. Jūras 5G tīkla un tajā balstīto risinājumu ieviešana kļūst arvien nozīmīgāka un būs nenovērtējams atbalsts apstākļos, kad īsā laikā nepieciešams pārraidīt milzīgu datu apjomu no kuģa uz kuģi vai no kuģa uz ostu, bet ar tradicionālās datu pārraides metodēm tas nav iespējams. Jaunā risinājuma eksporta potenciālu apstiprina arī ļoti lielā interese no jūrniecības loģistikas uzņēmumiem un lielākajām Eiropas ostām par šāda risinājuma turpmāko kopīgo attīstību,” stāsta LMT prezidents, ekonomikas doktors Juris Binde.