Foto un video Viļa Plūdoņa muzejā ceturtdienas vētrā uz pusēm pārlauzta pirtiņa

Bojāto šīferi no vētras skartajām teritorijām bez maksas iespējams nodot Biržu ielā 8b, Bauskā, dalīto atkritumu šķirošanas laukumā darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, sestdienās no plkst.8 līdz 12. Lai novērstu negodprātīgu situācijas izmantošanu, bojātais šīferis tiks pieņemts, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, objekta adresi, foto fiksāciju par vētras radītajiem postījumiem norādītajā adresē. Pašvaldība uzsver, ka BNKS ir tiesības vēlāk veikt būves apsekošanu, lai pārliecinātos, vai nodotā bojātā šīfera apjoms atbilst faktiskajai situācijai.