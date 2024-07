Foto un video Pēc 11.jūlija negaisa apdrošinātāji saņēmuši pieteikumus par vismaz 90 000 eiro lieliem zaudējumiem

“Jau tagad redzam, ka vētras radītie zaudējumi ir pamatīgi, taču kopš vētras ir pagājusi vien diennakts, tādēļ gaidāms, ka tuvākajās dienās pieteikumu skaits pieaugs, jo ne visi uz karstām pēdām steidz sazināties ar apdrošinātāju. Turklāt jāņem vērā, ka neesam vēl saņēmuši ziņas no zemniekiem par sējumu bojājumiem, kur zaudējumi arī var būt mērāmi tūkstošos, tādēļ sagaidām, ka kopējie negaisa radītie zaudējumi pārsniegs 100 000 eiro. Pašlaik no pieteikumiem redzam, ka bojājumiem ir lokāls raksturs – gandrīz visi pieteikumi ir tieši Bauskas novadā, proti, pieteikumus esam saņēmuši gan no Bauskas pilsētas, gan no Rundāles un Ceraukstes pagastiem, kas atrodas turpat pie Bauskas,” notikušo komentē "Balta" Privātā īpašuma apdrošināšanas eksperts Arnolds Linītis.