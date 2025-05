Finanšu ministrijai būs jāatrod veidi, kā mazināt valsts tēriņus vismaz 150 miljonu eiro apmērā

Ministrs skaidroja, ka iespējami divi scenāriji - "plakanais", kad visām ministrijām un resoriem tiek uzdots ietaupīt 5%, un tad pašiem jādomā, kā to izdarīt, vai arī strukturālais scenārijs, kad ietaupījumu izdodas rast konkrētās jomās, vai veicot konkrētus pārkārtojumus.

Jautāts, vai Latvija varētu aizņemties teorētiski iespējamos 650 miljonus eiro, viņš atzina, ka svarīgs ir laika rāmis aizsardzības tēriņu palielināšanai, tomēr būtiska daļa no summas būs jāaizņemas, un īstermiņā Latvija to var atļauties, bet ir jāatrod arī ilgtermiņa risinājumi. "Valdībai ir jāskatās arī uz akciju tirgu, jo, laižot arī nelielas daļas no valsts un pašvaldību īpašumā esošajiem uzņēmumiem akciju tirgos, zināmus līdzekļus var savākt, ko īstermiņā var izmantot aizsardzības vajadzībām," piebilda Kazāks.