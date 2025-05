Latvijā palielinājies invaliditātes pensijas saņēmēju skaits

Kopumā pērn valstī bija reģistrēti 76 465 invaliditātes pensiju saņēmēji, bet 2021. gada beigās viņu skaits bija 74 488. Tajā pašā laikā ievērojami sarucis to cilvēku skaits, kas saņēmuši invaliditātes pensiju, kas mazāka par 160 eiro. 2021. gadā šādu pensiju saņēma 27 074 cilvēki, bet 2024. gada beigās - vien 276 cilvēki.

2023. gadā visvairāk cilvēku - 32 435 cilvēki saņēma pensijas no 160,1 līdz 230 eiro. Diapozonā no 230,1 līdz 300 eiro ieguva 17 057 cilvēku, bet no 300,1 līdz 500 eiro - 18 474 cilvēki.