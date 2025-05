Latvijas Banka izlaidīs zelta kolekcijas monētu "Mūsu zeme"

Monēta ir kvadrāta formā ar noapaļotiem stūriem. Tās priekšpuse jeb averss ir ar grubuļainu virsmu, kurā atveidota ieskenēta melnzeme no monētas dizaina autora vecvectēva mājām. Savukārt monētas aizmugurē jeb reversā uz gludas virsmas ir uzraksts "Latvija", zem tā gadskaitlis "2025", bet zem gadskaitļa ir uzraksts "10 euro".

Zelta kolekcijas monētas iegāde būs iespējama tīmekļvietnē "e-monetas.lv" no ceturtdienas, 22.maija, plkst.12. Monētas cena Latvijas Bankas kasēs būs 175 eiro, savukārt iegādes limits vienai personai ir noteikts divas monētas.

Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.