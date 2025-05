Rīgā šā gada pirmajā ceturksnī par 20% pieaudzis ārvalstu viesu skaits

"Tiek meklēti arī citi prāmju satiksmes operatori un kuģu kompānijas. Tas, diemžēl, nenotiek tik ātri, kā gribētos, tomēr šogad tiek sagaidīts kruīzu kuģu skaita pieaugums Rīgas ostā," piebilda Ķirsis. Viņš pauda, ka, pareizi piesaistot kruīza kuģu apmeklētājus Rīgai, iespējams gūt lielākus ieņēmumus nekā no prāmju satiksmes, tādēļ viens no izaicinājumiem nākotnē esot šo iespēju izmantot efektīvāk.

Jautāts, kā Rīgā piesaistīt tūristus no attālākiem reģioniem, Bikovs norādīja, ka aģentūra koncentrējas uz tām valstīm, kurām ir tiešs savienojums ar Rīgu, piemēram, aviolidojums. "Kad Norvēģijas aviokompānija "Norwegian" sāks tiešos lidojumus no Rīgas uz ASV, tad tiks domāts par to, kā, piemēram, piesaistīt tūristus no šī reģiona," viņš minēja.