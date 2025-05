VSAA atklāj, kuri pensionāri saņem mazāko vidējo vecuma pensiju

Gada beigās bija 14 486 vecuma pensijas saņēmēji līdz 65 gadiem, bet viņu vidējais pensijas apmērs bija 666 eiro. Vecumā no 65 līdz 69 gadiem bija 127 110 pensionāri, kuru vidējais pensijas apmērs pagājušā gada beigās bija 634 eiro. Vecuma grupā no 70 līdz 74 gadiem bija 100 319 pensionāri ar vidējo pensiju 654 eiro, savukārt vecumā no 75 līdz 79 gadiem - 77 856 pensionāri ar vidējo pensiju 644 eiro.