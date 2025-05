Saražotās elektroenerģijas daudzums četros mēnešos Latvijā sarucis par 19,4%

Elektroenerģijas tirgus apskatā minēts, ka aprīlī vietējā elektroenerģijas ražošana spēja nodrošināt 74,6% no kopējā elektroenerģijas patēriņa.

AST norāda, ka saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas, kā arī patēriņa samazināšanās bija vērojama arī Baltijas valstīs kopumā, attiecīgi par 5% un 10%. Izņēmums bija Lietuva, kur elektroenerģijas ražošana pieauga par 7%, saražotajam daudzumam pārsniedzot patēriņu - vietējā elektroenerģijas ražošana veidoja 100,04% no kopējā patēriņa.

Elektroenerģijas importa apmērs uz Baltijas valstīm aprīlī salīdzinājumā ar martu saruka par 22,6% un veidoja 481 018 MWh. Importa samazinājums saistāms ar zemāku patēriņu Baltijā un ražošanas pieaugumu Lietuvā, galvenokārt uz atjaunīgo resursu pieauguma rēķina, kam aprīlī bija īpaši labvēlīgi laika apstākļi. Kopumā elektroenerģijas importa apmērs uz Baltiju aprīlī no Zviedrijas samazinājās par 17,3%, no Somijas - par 33,1%, bet no Polijas - par 15%.