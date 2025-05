Kādēļ doties uz humpalām, ja ir tirdzniecības centri?

Staigājot pa Rīgas ielām, nav iespējams nepamanīt, cik daudz lietotu preču veikalu ir galvaspilsētā. To vitrīnas ir kļuvušas par neatņemamu daļu no pilsētas ainavas. Neraugoties uz dažādu zīmolu tīklu veikaliem, kas orientēti uz plašu auditoriju, un ērtībām, ko sniedz iepirkšanās internetā, daudzi turpina regulāri iepirkties tā sauktajās humpalās. Kāds ir to popularitātes noslēpums? Vai tiešām humpalās ir izdevīgāk?