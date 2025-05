Atkritumi mežā: cik LVM izmaksā cīņa ar cilvēku bezatbildību?

Lielā Talka 2025. gadā ir aizvadīta, taču atkritumu kalni Latvijas mežos joprojām neatkāpjas. "Talka nav viena diena gadā – talka ir katra diena, kad esi mežā," uzsver AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārstāvis Kaspars Kristiņš. Un patiesi – ar vienas dienas talku nepietiek, lai atrisinātu atkritumu problēmu Latvijas mežos. Tā ir ikdienas cīņa par to, lai mūsu valsts zaļās teritorijas būtu ne tikai gleznainas, bet arī tīras un drošas. Diemžēl vēl joprojām daļa sabiedrības mežus uztver kā vietu, kur atbrīvoties no nevajadzīgā – sadzīves atkritumiem, būvgružiem un pat bīstamām ķīmiskām vielām.