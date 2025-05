Neraugoties uz to, ka mūs nemitīgi pāršalc ziņas par to, kad Krievija varētu uzbrukt kādai no NATO valstīm, un daudzi to sasaista ar mūsu valsti, nav manāms, ka investori masveidā censtos aizmukt no Baltijas. Drīzāk notiek pilnīgi pretējs process, un to redzam arī pie mums Latvijā.