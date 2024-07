Bezmaksas kursi par personas datu apstrādi un aizsardzību

Kas īsti ir personas dati, kā tos pareizi un droši uzglabāt un kādu informāciju uzņēmēji vispār drīkst prasīt no klientiem? Vai klientus drīkst fotografēt un filmēt, un kur pēc tam to var izmantot? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem saistībā ar informāciju, ko ik dienas šā brīža digitālajā pasaulē uzņēmēji iegūst no iedzīvotājiem, atbild Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula). Lai gan tā Latvijā un visā Eiropas Savienībā ir spēkā jau vairāk nekā sešus gadus, nereti joprojām netiek izprasta un praksē uzņēmēji pieļauj kļūdas, kuras viegli varētu novērst.