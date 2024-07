Atpūtas kuģošana – šī gada trends un labākais veids, kā izbaudīt vasaru

Lai droši kuģotu tālāk no krasta, ir jāievēro dažādas drošības prasības, navigācijas pamati, meteoroloģija un citi kuģošanas noteikumi – to visu var apgūt Nautica.lv mazo jahtu kursā. Jūsu rīcībā būs videolekcijas, kas sagatavotas kopā ar profesionālo jūrniecības iestāžu mācībspēkiem un nozares profesionāļiem. Zināšanas noderēs ikvienam, kas vēlas apgūt drošas kuģošanas pamatus un saprast, kāpēc, dodoties jūrā, obligāti jāņem līdzi PLB (neliela iekārta, kas nepieciešamības gadījumā glābšanas dienestiem caur satelītu noraida tās īpašnieka atrašanās vietu). Šobrīd apliecību var iegūt personas, kas nokārtojušas tikai teorētisko eksāmenu. Pagaidām, praktiskās iemaņas netiek pārbaudītas – to apgūšana ir uz katra paša sirdsapziņas.

Uz tikšanos mazo jahtu kursā, sāciet mācīties jau šodien!

Askolds Hermanis no burāšanas skolas "Nautica"