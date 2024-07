NOSKATIES Aiz priekškara: Krievi bombardēs Ukrainas elektroinfrastruktūru un neatzīs Vāciju

Par to, kāpēc Kremlim šī izrāde šķita tik bīstama, vēsta opozīcijas izdevums “Meduza”. “Finista vērtības ir bezgala tālu no Krievijas sistēmas vērtībām. Tās galvenais uzdevums ir bezgalīgi saglabāt “status quo”. Lai to izdarītu, varai ir vajadzīgi īsti un iedomāti ienaidnieki: no teroristiem līdz LGBTQ+ pārstāvjiem, žurnālistiem un māksliniekiem. Cīņa ar ienaidniekiem ir labākais attaisnojums pastiprinātai kontrolei pār sabiedrību. Sistēma ir ieinteresēta ienaidnieka sodīšanā, bet ne konfliktu novēršanā. Pirmkārt, konflikti tai nāk par labu: jo vairāk ārējo un iekšējo draudu, jo vieglāk izskaidrot cenzūru un represijas. Otrkārt, lai novērstu konfliktu, jums ir jānovērš tā cēloņi, kas var ietvert jūsu noteikumus, ieradumus un uzskatus. Un tas ir pretrunā ar sistēmas galveno principu – neapšaubīt sevi,” raksta “Meduza”.