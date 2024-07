Satiksmes ministrs par "Rail Baltica": Latvija nevar apstāties Rīgas Centrālajā stacijā

Briškens norādīja, ka patlaban pēc augstas inflācijas perioda var novērot, ka no izmaksu pieauguma lielāko daļu veido tieši inflācijas indeksācija, kas daļēji saistīts arī ar izmaiņām tehniskajos parametros, piemēram, lielāka sprādzienu slodžu izturība un augstāki peroni.

"Vairāku desmitu miljonu eiro sadārdzinājums ir tāpēc, ka savulaik Latvija nav ieviesusi starpposma priekšfinansējumu no valsts puses. Eiropas Savienības (ES) finansējums nāk porcijās, un gadās situācijas, ka iepriekšējā uzsaukuma finansējums ir beidzies, bet nākamais vēl nav pieejams un veidojas naudas plūsmas pārrāvums," papildināja ministrs.

Pēc ministra teiktā, Igaunija un Lietuva šo ir risinājusi, valstij aizpildot šo "caurumu" no saviem līdzekļiem un vēlāk to kompensējot no ES fondiem. "Šīs dīkstāves vai būvniecības procesu palēninājums arī radījis papildu izdevumus," viņš minēja.