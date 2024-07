Izveidots FYODOR GOLAN modes spēļlaukums

Iztēlojieties laukumu uz kura dzīvo kubi, trīsstūri, konusi un citas ģeometriskas figūras un objekti. Tajā ir pat slidkalniņš ar spilvenu baseinu, un tas viss ir apvilkts ar zilas krāsas mākslīgo zāli un paklāju. Ekrānos tiek demonstrēti videomateriāli no FYODOR GOLAN modes skatēm, bet virs galvām levitē milzīgi izpletņveida svārki… Izklausās neticami, taču šāda atpūtas zona ar izzinošiem elementiem patiešām ir radīta “Spicē”, un cilvēki tiek aicināti to lietot uz izbaudīt. “Ideja tieši sasaucas ar FYODOR GOLAN izstādi “Sadursmes harmonija” – tā ir neparasta, telpiska pieredze. Lielveikalā ir uzbūvēta jauna vide – taktils spēļu laukums, kur cilvēkiem pavadīt laiku, ļauties jaunam maņu piedzīvojumam un rast atelpas brīdi. Pa to var droši staigāt, uz tā apsēsties, gulēt, sapņot, vērot sevi un citus, ekrānos izzināt vairāk par modes zīmolu. Sajust tekstūras un materiālus uz savas ādas, gluži tāpat, kā tas notiek, uzvelkot jaunu apģērbu,” par projektu stāsta producente Kitija Vasiļjeva.