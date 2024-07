Nekāds krējums vai eļļa! Padomi, kā atgūties pēc apdegšanas saulē

"Pirms došanās saulē noteikti jāuzklāj saules aizsarglīdzeklis, lai pasargātu ādu no kaitīgā ultravioletā starojuma un izvairītos no ādas apdeguma. Aptiekā pieejami dažādi līdzekļi ar mazāku un lielāku SPF aizsargfaktoru. Saulainā dienā ieteicams izvēlēties līdzekļus ar aizsargfaktoru 30–50 SPF, savukārt cilvēkiem ar gaišāku un jutīgāku ādu, kā arī bērniem, noteikti jālieto SPF 50+ aizsarglīdzekļi. Aizsarglīdzekļu lietošana samazinās arī ādas novecošanos. No saules apdeguma iespējams izvairīties, neuzturoties tiešos saules staros laika posmā no plkst. 11.00 līdz 15.00, kad tie ir viskaitīgākie," atgādina farmaceite.