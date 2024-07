Pētnieki uzskata, ka H5N1 putnu gripas vīrusu no govīm, visticamāk, pārnēsā arī kaķi un jenoti. Viņu pētījums sniedz papildu pierādījumus par vīrusa pārnešanu no vienas zīdītāju sugas uz citu. Tagad zinātnieki bažījas, ka turpmākas mutācijas varētu padarīt vīrusu bīstamāku arī cilvēkiem. Pētījums, ko veica Djego Dīla vadītā komanda no Kornela universitātes Itakā, publicēts žurnālā “Nature”.