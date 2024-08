"Ķīnas cenas neredzēt" jeb elektroauto nākotne Latvijā

Tomēr, neskatoties uz to, Ķīnas auto tik un tā ir ievērojami lētāki, un tas savukārt ir radījis bažas gan Eiropas autoražotājiem, gan Eiropas Komisijai (EK), kas veica plašāku izmeklēšanu par Ķīnas valdības subsīdijām elektroauto ražotājiem. Lai veicinātu godīgu konkurenci, EK jūlija sākumā nolēma Ķīnas elektroauto piemērot papildu nodevu 17% līdz 38% apmērā atkarībā no automobiļa markas. Tiek prognozēts, ka tas varētu samazināt Ķīnas elektroauto importu par līdz pat 40%. Vēl redzēsim, kādu iespaidu šis tarifu pieaugums atstās uz Ķīnas auto pirktspēju Latvijā.

Atbalsta programmas ietvaros jauna elektroauto iegādei atbalsts ir 4 500 eiro. Atbalsts lietota elektroauto iegādei ir palielināts no 2250 uz 3350 eiro, savukārt jauniem plug-in hibrīdiem no 2250 uz 4500 eiro. Nododot savu veco auto ar iekšdedzes dzinēju utilizācijai apstrādes uzņēmumam, par to turpmāk varēs saņemt 2000 eiro lielu papildus finansējumu (atbalsta pieaugums par 1000 eiro).