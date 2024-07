Pamela Andersone, Stīvens Tailers un citas slavenības, kurām bija atklāts hepatīts

Tailers neslēpa, ka ārstēšana bijusi smaga, taču, neskatoties uz to, viņš vēlējās par to publiski runāt, lai cilvēki uzzinātu, ka C hepatīts nav nāves spriedums un ar pareiziem līdzekļiem to var izārstēt. Viņš lietoja to pašu ķīmijterapijai līdzīgo metodi, kādu izmantoja Pamela Andersone. Tomēr, atšķirībā no aktrises, kura teju visu savu mūžu bija veģetāriete un kopumā piekopa veselīgu dzīvesveidu, Taileram ar viņa pamatīgo atkarību pagātni ārstēšanā gāja krietni smagāk.