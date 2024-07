Kompaktāks un gudrāks – Samsung Galaxy Fold6

Paši nozīmīgākie uzlabojumi meklējami pavisam citur. Proti, tās ir jaunās Galaxy AI mākslīgā intelekta funkcijas, kas pirmoreiz izstrādātas īpaši atlokāmajām ierīcēm. Samsung speciālisti centušies maksimāli ekspluatēt divu ekrānu priekšrocību un arī jēgpilni izmantot lielo, zīmēšanai parocīgo 7,6 collu iekšējo displeju. Rezultātā esam tikuši pie dažām interesantām iespējām. Viena no tām ir Portrait Studio, kas seju pārveido melnbaltā skicē, komiksā, 3D animācijā vai ar ūdenskrāsām zīmētā portretā. Lai arī atveidojumi nav simtprocentīgi precīzi, tie lielākoties izdodas visnotaļ mākslinieciski un zināmas līdzības var saskatīt. Samsung uzskata, ka šādas mākslinieciskas variācijas kā profila attēlus dažādos kontos varētu izmantot lietotāji, kuri nevēlas publiski demonstrēt savu izskatu, vai, piemēram, vēlas pasargāt bērnus no publicitātes.

Interesants risinājums ir arī Sketch to Image, kas ātri ekrānā uzšņāptu tēlu pārvērš detalizētākā skicē, zīmējumā, 3D karikatūrā vai ūdenskrāsu gleznā. Te rezultāts ir atkarīgs no tā, cik skaidri izdevies uztapināt iecerēto tēlu. Dažādus dzīvniekus, automašīnas, ēkas, kokus izmēģinājuma gaitā risinājums atpazina tīri labi un dažkārt piedāvāja pat ļoti glītus zīmējumus, tomēr gadījās arī pa kādam kuriozam. Piemēram, pavirši zīmēta pele pārvērtās par ķirzaku un uz sēnes cepures uzkritušu lapu mākslīgais intelekts nolasīja kā kroni vai vēl vienu mazāku sēni, kas izaugusi uz lielākās. Ar šo pašu rīku var papildināt reālu fotogrāfiju, teiksim, piezīmējot cepuri. MI skici pārvērš realitātei maksimāli pietuvināta izskata objektā un pat cenšas to ieintegrēt kopējā ainā tā, lai cepure iegultos aiz auss, no tās malas izlīstu kāda matu šķipsna un tamlīdzīgi.