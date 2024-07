Izraēla uzskata, ka Golānas augstienes ir viena no valsts nacionālās drošības interešu atslēgām un tām jāatrodas tās kontrolē, lai atvairītu draudus no dažādiem Sīrijas un Irānas atbalstītiem kaujinieku grupējumiem. Tā kā Sīrijas galvaspilsēta Damaska atrodas vien 60 kilometru attālumā no Golānas augstienēm, tā nodrošina Izraēlai spēcīgu aizsardzības un uzbrukuma pozīciju militārā apdraudējuma gadījumā.