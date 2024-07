No kādreizējā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja tiks piedzīta valsts nodeva 600 tūkstošu apmērā

"Kriminālprocess bija uzsākts, to izmeklēja, it kā neko neatrada, bet mani tāda sajūta nepamet, ka tur arī no krimināltiesiskā aspekta ne viss bija tīrs. Lielā mērā viss bija uz pieņēmumu pamata, bet, protams, varēja būt kaut kāds noguldījums kaut kur veikts, kaut kāda naudas kustība. No tāda viedokļa Ogres novada pašvaldības, kas tagad pārņēmusi visas Lielvārdes novada pašvaldības saistības, rīcībā tagad ir tāds dokuments [tiesas spriedums], kas gadījumā, ja kāda prasība tomēr parādītos, ir kā arguments, ka nekādas saistības nav uzņemtas. Ja aizdevējs kādam kaut kādu naudu tiešām ieskaitījis, lai tad tas dodas pa taisno pie tā, kam to ir aizdevis," sacījis Kozlovskis.