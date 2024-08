ASV prezidenta vēlēšanu cīņa tagad sāksies pa īstam. Republikāņu kandidāts Donalds Tramps par savu viceprezidentu izvēlējies Dž.D.Vensu, savukārt demokrātu kandidāte Kamala Herisa par prezidenta krēslu cīnīsies plecu pie pleca ar Timu Volcu, kurš ar vienu vienkāršu vārdu pamanījies sašūpot Trampa nometni. Kamēr tā meklē pienācīgu atbildi, skaidrojam, kas ir Volcs – "tētis no mazpilsētas" vai tomēr "kreisais radikālis", kā viņu nodēvējuši oponenti?

Pašreizējā ASV prezidenta Džo Baidena lēmums dažus mēnešus pirms vēlēšanām atsaukt savu kandidatūru un atbalstīt Herisu pamatīgi iedragāja republikāņu sāncenša Donalda Trampa kampaņu. Tramps to bija būvējis uz argumentu, ka Baidens ir pārāk vecs, lai būtu prezidents, – saukāja viņu par "miegaino Džo", un Trampa sekotāji izplatīja video, kuros Baidens it kā redzams apjucis vai sapņaini kaut kur aizklīstam (daudzi no tiem bija izgriezumi, kas radīja maldinošu iespaidu). Taču tagad, kad par demokrātu kandidāti kļuvusi par Trampu gandrīz 20 gadus jaunākā Herisa, pats Tramps ir palicis vienīgais večuks cīņā par ASV prezidenta amatu.