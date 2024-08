Militārais analītiķis: Ukraina jau tagad ir vinnējusi, jo Putins bija spiests sasaukt speciālu sanāksmi

Vērdiņš norādīja, ka ukraiņiem izdevās pirmais operācijas etaps, kas bija noslēpt gatavošanos operācijai no pretinieka un arī no sabiedrotajiem. Viņaprāt, ukraiņiem tas izdevās ideāli, jo nebija nekādas informācijas noplūdes, līdz ar to pretinieks nebija sagatavojies un pārvietojis uz šo teritoriju papildspēkus. Militārais analītiķis akcentēja, ka pirmo etapu un arī otro etapu, kas ir netraucēta ieiešana Krievijas teritorijā un apdzīvotu vietu ieņemšana, ukraiņi veikuši teicami.