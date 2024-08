Video Plūdu posts Jūrmalā: arī pašvaldības neizdarīto darbu sekas

Kopš tā laika Jūrmalas lietusūdens un meliorācijas sistēmas jau ilgāku laiku ir palikušas novārtā. Jūrmalas dome nepārņēma “Jūrmalas ūdens” darbiniekus, kas veica ikdienas uzturēšanu, bet savu resursu domei tam tikpat kā nebija. Jaunizveidotajā nodaļā no astoņām štata vietām aizpildīta vien puse, bet no tiem meliorācijas inženieris ir tikai viens. “Tie speciālisti, kas strādā ikdienā, viņiem ir jātiek galā ar plānošanas jautājumiem - vispirms mēs plānojam to, ko mēs darām. Lai mēs plānotu, ko darīt, mums ir jāsaprot esošā situācija, un tad, kad ir reālie izpildes darbi, tad mums šobrīd ir 1 speciālists. Plus paralēli jāatbild uz iedzīvotāju jautājumiem, iesniegumiem, jāsagatavo tehniskie noteikumi,” situāciju skaidro Jūrmalas domes Attīstības pārvaldes vadītāja Gundega Ose.