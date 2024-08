Noskaties Valdības partijas nespēj vienoties par jaunām nodokļu likmēm

Tas nozīmētu, ka Saeimas deputātiem nāktos pacelt nodokļus arī sev. Piemēram, viens no koalīcijā apspriestajiem variantiem ir ieviest pieaugošas ienākuma nodokļa likmes, sākot ar 20% un beidzot ar 36% lielo algu galā. Taču akmenī nekas nav iecirsts.

Finanšu ministrs Ašeradens atzīst, ka šis būs viens komplicētākajiem budžeta sastādīšanas procesiem viņa politiskajā karjerā. Viņam pats svarīgākais šķiet tikt galā ar aizsardzības un drošības izmaksām. No ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem 1,3 miljardu eiro apmērā, 40% skar tieši drošību.

“Protams, ka budžets ir primārs. Budžets ir jāpieņem. Mums 15.oktobrī tas ir jānes uz Saeimu, to paredz likums, to mēs nevaram ignorēt. Attiecībā uz nodokļu reformu, ir jāatrod kompromisi, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Ir scenāriji, kā to varētu darīt, galējas vienošanās vēl nav,” par nodokļu likmēm pagaidām runāt vairās Ašeradens.