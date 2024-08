"Jaunā vienotība" sākusi nepareizi izlietota 24 700 eiro valsts finansējuma atmaksu Valsts kasē

Kā norāda Jantone, tas ir saistīts ar algas izmaksu no valsts budžeta finansējuma darbiniekam, kas vienlaikus bija arī valsts amatpersonas. Iekšēja audita rezultātā esot ticis konstatēts, ka JV ir pieļāvusi kļūdu un veikusi valsts budžeta finansējuma kļūdainu izlietojumu.

"Konstatējot šo faktu, tika nekavējoties pārtraukta darbinieka darba samaksas izmaksa no valsts budžeta finansējuma, sedzot to no ziedojumiem un biedra naudām," pauda ģenerāsekretāre, uzsverot - ir svarīgi, ka partijas birojs strādā atbilstoši valstī noteiktajiem likumiem.