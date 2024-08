Informatīvais ziņojums: nākamgad naudas papildu tēriņiem valsts budžetā nebūs

Savukārt vidējā termiņā vispārējās valdības budžeta deficīts pie nemainīgas valdības politikas būs augstāks nekā iepriekš prognozēts - 2,9% no IKP 2025.gadā, 2,7% no IKP 2026.gadā, 2,4% no IKP 2027.gadā un 2,2% no IKP 2028.gadā. FM skaidro, ka augstāku deficītu galvenokārt nosaka zemāki nodokļu ieņēmumi, kopumā kopbudžeta nodokļu ieņēmumiem augot vidēji par 5% gadā, lielāki valsts speciālā budžeta izdevumi un negatīvāka ietekme no vispārējās valdības komersantu saimnieciskās un finanšu darbības nekā iepriekš prognozēts.