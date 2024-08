Noskaties "Hei, mamma, esmu negadījumā!" Krāpnieki, cenšoties izvilināt naudu, atveido tuvinieku balsis

Kā Latvijas Televīzijai pastāstīja SIA "Bite Latvija" iekšējās drošības procesu vadītājs Reinis Pudāns, pirms pāris dienām bijis gadījums, kad saņemts zvans no sveša numura un tur atskan drauga balss, kurš izmisis saka, ka ir ķibeles ar policiju un dikti nepieciešams pārskaitīt naudu.

Zvans bijis no Latvijā reģistrēta numura. "Jā, tas strādā. To var izdarīt ļoti vienkārši. Jebkādu numuru ievada un zvana no tā," atzina Reinis Pudāns.