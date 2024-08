Kenijā izcēlies pamatīgs tracis pēc tam, kad no apcietinājuma izdevies izbēgt 12 cilvēkiem, ieskaitot Kolinsu Jumaisi Halušu, kurš tiek apsūdzēts 42 sieviešu nogalināšanā. Saistībā ar ieslodzīto bēgšanu no policijas izolatora Nairobi no pienākumu pildīšanas atstādināti astoņi policisti, kuri varētu būt palīdzējuši ieslodzītajiem aizbēgt.