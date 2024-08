Atsaucoties uz pedagogu aptauju, ziņojumā norādīts, ka salīdzinoši retāk fizisko vardarbību pret sevi ir piedzīvojuši pedagogi - to atzinuši 7% aptaujāto. Vairumā gadījumu (77%) piedzīvota fiziskā vardarbība no skolēnu puses, no vecākiem - 11%, 4% - to izjutuši no kolēģiem jeb skolas vadības. Tādējādi visvairāk fiziskā vardarbība sastopama skolēnu starpā. Skolēna fiziska vardarbība pret skolotāju ir sastopama tikpat bieži, cik skolotāja - pret skolēnu (384 gadījumi pret 387), taču jāpiezīmē, ka 252 (jeb 4%) skolēnu anketās atzīmējuši arī fiziskus pāridarījumus no cita skolas personāla puses.