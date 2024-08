Vietnes “Telegram” dibinātājs un izpilddirektors Pāvels Durovs Parīzē nekavējoties aizturēts pēc izkāpšanas no savas privātās lidmašīnas. Durovam varētu tikt izvirzītas apsūdzības par to, ka viņš nav darījis neko, lai novērstu, ka “Telegram” tiek izmantots, lai pastrādātu terorismu, narkotiku tirdzniecību, krāpšanu, naudas atmazgāšanu, zagtu preču pārdošanu un bērnu seksuālu izmantošanu.

“Telegram” jau kopš pirmsākumiem vienmēr izskatījies pēc saziņas lietotnes alternatīvi apdāvinātajiem. Tā ir vieta, kur vienmēr izvēlējušies pulcēties dažādi Satversmes oriģināla mednieki, viltus pandēmijas entuziasti, varas kliķes pretinieki un citi dīvainīši. Un pāri visam, kas īpaši būtiski, – šī vietne kopš krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā bijusi krievijas armijas galvenais saziņas līdzeklis. Viena no “varenākajām” armijām pasaulē, kas savus uzbrukumus koordinē bezmaksas čatiņā, hehe.

Protams, Latvijā “Telegram” joprojām tiek izmantots vēl kam citam. Atvēru lietotni, lai pārliecinātos, vai kaut kas nav mainījies, bet tur viss kā ierasts: 2 grami hašiša – 30 eiro, grams marihuānas – 15 eiro, LSD no 30 eiro, grams kokaīna – 100 eiro, divas ripas ecstasy – 20 eiro, grams ketamīna – 55 eiro, amfetamīns sākot no 40 eiro. Un, protams, tūkstošiem dažādu veidu veipu. Piegāde pakomātos.

Vārdu sakot – fantastiska sociālās saziņas vietne, kāpēc gan to vajadzētu vairāk kontrolēt? Un vietējie grūtgalvji jau sākuši satraukties par to, ka tagad Telegramā notikšot “brīvības, privātuma un neatkarības apspiešana”. Jo viņiem vajag kādu vietu, kur publiski var pilnīgi brīvi un netraucēti paust savus uzskatus par to, ka Ukrainā “viss nav tik viennozīmīgi”. Un viņu aprobežotās galvas nespēj saprast, ka viņu vārda brīvība beidzas tur, kur sākas Krimināllikuma pants par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu.