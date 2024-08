Rīgas ostā rit aktīvā graudu kraušanas sezona

“Rapša novākšana šogad Latvijā sākās jūlija vidū, bet Lietuvā vēl agrāk - jūlija sākumā, un jau jūlija pēdējā nedēļā no mūsu termināļa tika nosūtīts pirmais kuģis ar šī gada rapša ražu. Pašreiz esam pieņēmuši un uzkrāvuši uz kuģiem jau ap 30 tūkstošiem tonnu rapša, ko saņemam no Latvijas un Lietuvas, kā arī nelielos apjomos no Ukrainas,” stāsta “WT Terminal” komercdirektors Jānis Lapiņš.

Savukārt “Osta Lejasvoleri” terminālī jau augusta sākumā uzkrauts pirmais kuģis ar jaunās ražas kviešiem. “Šī gada sezona sākusies dinamiski. Pašreiz mūsu noliktavās esam pieņēmuši jau 100 000 tonnu lauksaimniecības produktu - kviešus un rapsi. Lielākā daļa ir Latvijas graudu audzētāju produkcija, bet saņemam arī labības kravas no Lietuvas. Mūsu termināļa lielākā priekšrocība ir novietojums Daugavas kreisajā krastā, kas padara to viegli sasniedzamu no lielākā graudu audzēšanas reģiona - Zemgales, kā arī no lauksaimniekiem Lietuvā,” tā “Osta Lejasvoleri” finanšu direktors Ivo Buliņš.