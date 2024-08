Babenko apcietinājuma atcelšana: aizstāvība nepiekrīt pārmetumiem par viņa aizbēgšanu no Latvijas

Zvērinātu advokātu biroja "Rusanovs & partneri" paziņojumā medijiem pausta nostāja, ka neesot iespējams konstatēt tiesisko pamatu tamlīdzīgas Augstākās tiesas vadītāja darbības veikšanas leģitimācijai, jo viņa kompetencē neietilpstot iepazīšanās ar slēgtā tiesas sēdē pieņemtu lēmumu. "Tādā gadījumā, šķiet, būtu jānāk pie atzinuma, ka likumdevējs, aizstāvjiem to nezinot, ir radījis jaunu apcietinājuma piemērošanas tiesiskuma pēckontroles institūtu Augstākās tiesas priekšsēdētāja personā," spriests paziņojumā.

Aizstāvība nepiekrīt pārmetumiem, ka Babenko esot aizbēdzis no Latvijas, jo viņš esot izpildījis Kriminālprocesa likumā noteikto pienākumu paziņot ne tikai savu atrašanās vietas adresi, sūtījumu saņemšanas elektronisko adresi, bet arī mobilā tālruņa numuru, lai gan procesa virzītāja tādu informāciju nebija pieprasījusi. "Babenko nekad nav izvairījies no izmeklēšanas norises vai "aizmucis" no Latvijas," pauž Rusanova birojs.