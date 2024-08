Kā raksta "The New York Times", krievi ļoti negatīvi reaģēja uz to, ka Putins atļāva citas valsts armijai iebrukt Krievijas teritorijā. Tas notika pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara. Sociālajos tīklos plaši izplatīts viedoklis, ka Ukrainas ofensīva ir Putina un viņa kontrolētās anturāžas neveiksmīgās darbības rezultāts, turklāt Krievijas iedzīvotāji ir sašutuši arī par Putina turpmāko reakciju uz Ukrainas operāciju Kurskas apgabalā.