1942. gada augusta rītā no Dārgumu salas (Treasure Island) Sanfrancisko gaisā pacēlās izlūkošanas dirižablis “L-8”, lai piekrastē meklētu japāņu zemūdenes. Gaisa kuģis bija izslavēts kā uzticams un spējīgs lidaparāts, tomēr tad notika kaut kas nelāgs un dirižablis nolaidās apdzīvotā vietā. Kad aculiecinieki ielūkojās kabīnē, viņus sagaidīja tukšs gaiss, proti, dirižabļa apkalpe bija pazudusi.

Agrs 1942. gada 16. augusta rīts. ASV Jūras kara flotes dirižablis gatavojas pacelties gaisā no Dārgumu salas Sanfrancisko, lai pildītu savu misiju – meklētu ienaidnieku zemūdenes. Vien deviņus mēnešus iepriekš ASV bija iesaistījusies Otrajā pasaules karā, tomēr japāņu zemūdenes jau bija paspējušas nogremdēt vismaz pusi sabiedroto kuģu ASV Rietumu piekrastē. Vienai no japāņu zemūdenēm 1942. gada februārī pat bija izdevies apskādēt vienu no Kalifornijas naftas kuģiem. Tieši tāpēc dirižablis “L-8” bija aprīkots ar divām 150 kilogramus smagām dziļumbumbām un 30. kalibra ložmetēju.