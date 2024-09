Vairāki politiķes kritiķi, īpaši republikāņi, apgalvo, ka Herisa šo informāciju ir safabricējusi, lai vēlētājiem liktos pievilcīgāka. Tajā pašā laikā vairākos sociālo tīklu kanālos pēdējās dienās parādījušies ieraksti ar apgalvojumiem, ka viņa tikusi atlaista no "McDonald's" par zagšanu. Kā ir patiesībā?

"Nu, tas visu skaidri parāda. Viņa zaga no "McDonald's". Viņa ir nozagusi vēl vairāk, un tagad viņa mēģina nozagt no mums, Amerikas pilsoņiem, un pretīgākais ir tas, ka viņai par to visu tiek maksāts, cik šokējoši."