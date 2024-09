FOTO un VIDEO Pirmizrāde, drifts un testa braucieni - aizvadīta brīvdabas auto izstāde "Pielaiko savu auto!"

"Šī izstāde notiek tikai vienu reizi gadā, bet šādi automašīnas arī vajadzētu tirgot visu laiku. Saliekot visas blakus, cilvēks tās var apskatīties, salīdzināt un nopirkt to, ko viņam vajag, nevis to, uz ko pārdevējs pierunā. Šis ir ļoti objektīvs veids, kā sev atrast vislabāko automašīnu," stāsta Pauls Timrots, pasākuma "Pielaiko savu auto!" vadītājs, konkursa "Latvijas Gada auto 2025" žūrijas biedrs: "Un nebūs tā, ka kādu auto nenopirks. Ja kādam viena mašīna nešķiet tā labākā, citam tā būs vislabākā. Šī izstāde ir vislabākais veids, kā salāgot pircēja vajadzības un vēlmes pret to, ko pārdevējs piedāvā."