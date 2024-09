Jau vairākkārt esmu teicis, ka šajā pasaulē nu jau ir diezgan maz lietu, kas spētu mani pārsteigt, bet ik pa laikam tomēr uzrodas pa kādai jaunai. Tad nu šajā reizē tā bija ziņa par to, ka divi partijas “Stabilitātei!” deputāti nav pierādījuši savas valsts valodas zināšanas – viens nenokārtoja pārbaudi, bet otrs uz to pat neieradās.

Un šis fakts liek aizdomāties ne tikai par to, cik vēl Saeimā ir tādu pašu deputātu kā Jefims, bet arī – cik daudz šādu deputātu Latvijas Republikas parlamentā bijis iepriekš? Deputātu, kas vienkārši spaida pogas, nesaprotot, kas rakstīts likumprojektos un ko runā kolēģi no tribīnes. Un šādā veidā pieņem visus valsts iedzīvotājus ietekmējošus lēmumus, saņemot par to algu.