Kas notika starpbrīdī Arielas sākumskolā Zimbabvē 1994. gadā? Atbilde ir atkarīga no tā, kam tu jautā. Daudziem NLO entuziastiem šis incidents, kad 62 skolēni apgalvoja, ka rotaļlaukumā redzējuši lidojošo šķīvīti un citplanētiešus, ir viena no nozīmīgākajām cilvēka un ārpuszemes būtnes satikšanās reizēm vēsturē. Pašiem skolēniem, kuri to visu pieredzēja un vēlāk izgāja cauri mediju krustugunīm, šis incidents savā ziņā noteica to, kā veidosies viņu dzīve nākotnē. Skeptiķiem tikmēr tas ir maldu un melu murskulis – nekas vairāk par pārpratumu, joku vai spilgtu masu histērijas gadījumu.