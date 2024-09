Ierobežotas iespējas ar sabiedrības atbalstu var kļūt par atspēriena punktu

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki, tiek dēvēti par jauniešiem NEET situācijā. Tas ir starptautiskajā praksē lietots akronīms, un ir saīsinājums no angļu valodas “not in employment, education or training”. Iemesli, kāpēc jaunieši nonāk šādā situācijā, var būt dažādi, un svarīgākais ir atrast katram jaunietim piemērotāko atbalsta mehānismu, lai dažādo iemeslu rezultātā jaunietis nezaudētu iespēju sasniegt mērķus un atgriezties skolā vai iesaistītos darba dzīvē.