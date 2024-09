Pensiju 1. līmeņa iemaksas ir finansējuma avots esošo pensiju izmaksāšanai. Šis strukturālais deficīts valsts pensiju speciālajā budžetā ir pamats valdības piedāvātajām izmaiņām pensiju sistēmā – pārcelt 1 procentpunktu no iedzīvotāju veiktajām iemaksām no pensiju 2. līmeņa uz 1. līmeni, uzskata eksperts.

"Pensiju 1. līmenī šobrīd tiek novirzīti 14 % no katra strādājošā ikmēneša algas. Teorijā šiem 14 % būtu jāveido lielākā daļa mūsu vecumdienu kapitāla, taču realitātē šie 1. līmeņa uzkrājumi tiek izmantoti esošo pensionāru finansēšanai, un ir tikai solījums no valsts puses to izmaksāt. Pie nosacījuma, ka valsts ekonomika attiecīgajā brīdī (pēc 10, 20, 30 gadiem) būs pietiekami spēcīga, lai šo solījumu izpildītu. Diemžēl realitāte ir tāda, ka jau pašreiz 1. līmenī iemaksātais nespēj nosegt esošo pensionāru pensijas, un plānotās izmaiņas jeb pensiju reforma paredzēta deficīta īstermiņa novēršanai," norāda Purgailis.