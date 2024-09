Savukārt Pīters Bators, aizsardzības politikas eksperts, kurš vēl nesen bija Slovākijas vēstnieks NATO, "The Guardian" skaidroja, ka "Krievijas režīms un jo īpaši prezidents to parasti dara [izsaka kodoldraudus], kad nezina, kā reaģēt - tā parasti ir tikai retorika. Ja mēs esam guvuši kādu mācību no Krievijas agresijas pret Ukrainu, tad mums nevajadzētu klausīties Putinu. Viņš mums visu laiku ir melojis".