Amerikāņu sērijveida slepkava Kenets Makdafs no cietuma tika atbrīvots 1989. gada 11. oktobrī, kad cietumā par trīs pusaudžu brutālu slepkavību bija pavadījis 23 gadus. Sešus no šiem gadiem viņš atradās uz nāvi notiesāto kamerā. Par spīti tam, viņš no cietuma tika atbrīvots un varēja bez kavēšanās turpināt iesākto.